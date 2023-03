8 marzo: aumentano violenze sessuali e femminicidi. Mattarella: 'Da condizione donna dipende il futuro' (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oggi è la Giornata Internazionale della donna, tante le iniziative in tutto il mondo dedicate alla valorizzazione del talento femminile nell'arte e nella cultura e alle protagoniste della vita ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 8 marzo 2023) Oggi è la Giornata Internazionale della, tante le iniziative in tutto il mondo dedicate alla valorizzazione del talento femminile nell'arte e nella cultura e alle protagoniste della vita ...

8 marzo: aumentano violenze sessuali e femminicidi. Mattarella: 'Da condizione donna dipende il futuro' Violenze sessuali e femminicidi che segnano anche questo 8 marzo: sono già 20 le donne uccise da inizio 2023. ieri sera l'ultima vittima, una 35enne ucraina, uccisa a Rosarno. Il suo compagno è stato ... L'Italia paese delle donne dove essere rispettate e non ammazzate E' un 8 marzo amaro quello di quest'anno. Se da una parte infatti c'è l'orgoglio di avere finalmente una ... In ambito familiare - affettivo, diminuiscono gli omicidi dell'8% ma aumentano del 10% quelli ... 8 marzo, aumentano i femminicidi in Italia Sono 125 le donne uccise nel 2022, il 95% maggiorenni e il 78% italiane. Sono stati 103 gli omicidi in ambito familiare, 61 per mano del partner o ex, 34 da un genitore o da un figlio.