8 Marzo: all'ospedale Niguarda di Milano un murales contro la violenza sulle donne (Di mercoledì 8 marzo 2023) Milano, 8 mar. (Adnkronos) - Il mito di Dafne, la ninfa che non accetta l'amore di Apollo e che per questo viene trasformata in una pianta di alloro, tocca il tema dell'amore non ricambiato. Una storia antica di come un sentimento non debba mai essere forzato e delle drammatiche conseguenze che possono scaturire dalla mancanza di rispetto per ciò che l'altra persona prova. E' questo il soggetto del murales intitolato 'Corteccia' inaugurato in occasione della Giornata internazionale della donna all'interno dell'ospedale Niguarda di Milano. L'autore dell'opera, donata dall'associazione Telefono Donna, è l'argentino Francisco Bosoletti; la sua scelta di rappresentare il mito di Dafne, traendo ispirazione dalla famosa e conosciuta scultura del Bernini, punta a scuotere l'abitudine con cui osserviamo ...

