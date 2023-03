8 Marzo a Catania l’Accademia Belle Arti introduce il congedo mestruale per le dipendenti ed il varo dei bagni ‘no-gender’ (Di mercoledì 8 marzo 2023) congedo mestruale per insegnanti e dipendenti amministrative. Lo ha deciso l’Accademia di Belle Arti di Catania che – prima in Italia fra le 145 istituzioni statali del sistema AFAM (Alta formazione Artistica, musicale e coreutica) del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) – ha avviato col nuovo anno la sperimentazione del congedo nei giorni del ciclo: e se le docenti potranno lavorare in DAD per lezioni, incontri e revisioni, le colleghe di area amministrativa potranno usufruire di una giornata di smart working in più rispetto al contratto. Lo annuncia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2023, il direttore Gianni Latino, promotore dell’iniziativa approvata all’unanimità dal Consiglio Accademico e dal ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 8 marzo 2023)per insegnanti eamministrative. Lo ha decisodidiche – prima in Italia fra le 145 istituzioni statali del sistema AFAM (Alta formazionestica, musicale e coreutica) del MUR (Ministero dell’Università e della Ricerca) – ha avviato col nuovo anno la sperimentazione delnei giorni del ciclo: e se le docenti potranno lavorare in DAD per lezioni, incontri e revisioni, le colleghe di area amministrativa potranno usufruire di una giornata di smart working in più rispetto al contratto. Lo annuncia, in occasione della Giornata Internazionale della Donna 2023, il direttore Gianni Latino, promotore dell’iniziativa approvata all’unanimità dal Consiglio Accademico e dal ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beppe_grillo : Da domani in #Sicilia: il 2 Marzo a #Catania e il 4 Marzo a #Palermo Vi aspetto! #iosonoilpeggiore - notizieloc : Catania: 8 Marzo, Consiglio comunale e Lions premiano otto donne per impegno pari opportunità -… - AlfioGiulio : RT @CataniaFnp: 8 marzo la FNP CISL Catania insieme alle persone fragili #ottomarzoognigiorno @FnpCisl @FNPCISLSicilia @cislcatania https:/… - ragusaoggi : Da Modica a New York con il coro del Teatro Bellini di Catania. Domenica 12 marzo al Garibaldi - givlianicastro : RT @gidarialessia: 7 Marzo piazza Bologna il bambino accanto a me al semaforo chiede alla mamma: “mamma ma quest’estate andiamo a Soverato… -