8 marzo 1938: nasce Bruno Pizzul (VIDEO) (Di mercoledì 8 marzo 2023) Tanti auguri a Bruno Pizzul L'8 marzo del 1938 nasce Bruno Pizzul. Compie 85 anni, una delle voci più importanti nella storia del calcio e della nazionale italiana. Avrebbe meritato di commentare anche la finale di Berlino del 2006 ma, purtroppo, ha terminato la sua esperienza nel 2002 con l'ottavo di finale tra Italia e Korea del Sud. L'articolo proviene da Gli Eroi del Calcio.

