8 docenti su 10 in Italia sono donne, percentuale in aumento. Fenomeno che non riguarda soltanto l'Infanzia e la Primaria (Di mercoledì 8 marzo 2023) In Italia, la stragrande maggioranza degli insegnanti è donna, e questa tendenza va oltre la prima infanzia e l'istruzione Primaria. Anche nelle scuole medie e superiori il numero delle insegnanti donne è aumentato notevolmente. Secondo i dati del MIUR per l'a.a. 2020/2021, più di otto docenti su dieci (83,2%) in Italia sono donne. L'Italia è il paese dell'Europa occidentale con il maggior numero di insegnanti donne, al pari dei paesi dell'ex blocco sovietico, come Lettonia, Lituania, Bulgaria, Repubbliche Ceca e Slovacca, Romania e Ungheria. L'articolo .

