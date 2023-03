10 possibili utilizzi di una VPN che non conoscevi

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 8 marzo 2023) (Adnkronos) – Milano, 08/03/2023 – Conosciute come strumento di protezione della privacy utente durante la navigazione online o per navigare in sicurezza sulle reti Wi-Fi pubbliche e senza restrizioni, le VPN (reti private virtuali) sono, in realtà, molto versatili e possono essere utilizzate per tanti altri scopi, ottenendo grandi vantaggi. Dunque non solo in grado di fornire una connessione tunnel crittografata agli utenti che vogliono proteggere i propri dati online nascondendo l’indirizzo IP, ma con le migliori VPN è possibile fare molte altre attività. Ecco un elenco di 10 cose che si possono fare con una VPN. In primis, gli utenti usano le VPN per migliorare e proteggere la privacy su Internet. La VPN, infatti, blocca il monitoraggio del fornitore di servizi Internet (ISP), delle autorità e dei siti web. Quando si naviga senza una VPN, infatti, l’ISP riesce a vedere tutti i ...