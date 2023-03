“Zona Bianca”, Gianluigi Nuzzi riaccende i riflettori sul caso Denise Pipitone (Di martedì 7 marzo 2023) News tv. . Sono passati 19 anni dalla scomparsa della piccola Denise Pipitone, avvenuta il 1° settembre 2004. Da allora nessuna pista né indizio hanno portato alla soluzione di uno dei casi che resta a tutt’oggi uno dei fatti di cronaca più seguiti in Italia. Denise Pipitone aveva quasi 4 anni quando è scomparsa da Mazara del Vallo in provincia di Trapani senza lasciare più traccia. Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado, ha fatto visita al collega Giuseppe Brindisi a Zona Bianca, su Rete 4, e ha riacceso i riflettori sul giallo di Mazara del Vallo.



Perde il controllo del mezzo, sbanda e finisce contro un muretto: momenti di paura lungo la Strada del vino ...è avvenuto questa mattina (7 marzo ) intorno alle 7e50 lungo la Strada del vino nella zona di ... è stato preso in carico dai sanitari della Croce bianca. Nel giro di poco tempo, è stato possibile ... Denise Pipitone, dubbio atroce di Gianluigi Nuzzi: "Davvero non sanno nulla" Denise Pipitone 'è nel cuore di tutti gli italiani, vogliamo sapere cosa è successo'. Gianluigi Nuzzi , conduttore di Quarto Grado , fa visita al collega Giuseppe Brindisi a Zona Bianca , su Rete 4, e riaccende i riflettori sul giallo di Mazara del Vallo. Poche ore prima, l'ennesima doccia gelata: la 20enne rom bosniaca che vive a Roma, sottoposta a un test del Dna a ... Cosa c'entra Matteo Messina Denaro col rapimento della piccola Denise Pipitone E non stiamo parlando, con tutto il rispetto, della Barbagia sarda, che è una zona impervia. ...a incontrarlo e notammo una volontà ferma di risolvere il caso e ritrovare Denise e diedero carta bianca ... ...è avvenuto questa mattina (7 marzo ) intorno alle 7e50 lungo la Strada del vino nelladi ... è stato preso in carico dai sanitari della Croce. Nel giro di poco tempo, è stato possibile ...Denise Pipitone 'è nel cuore di tutti gli italiani, vogliamo sapere cosa è successo'. Gianluigi Nuzzi , conduttore di Quarto Grado , fa visita al collega Giuseppe Brindisi a, su Rete 4, e riaccende i riflettori sul giallo di Mazara del Vallo. Poche ore prima, l'ennesima doccia gelata: la 20enne rom bosniaca che vive a Roma, sottoposta a un test del Dna a ...E non stiamo parlando, con tutto il rispetto, della Barbagia sarda, che è unaimpervia. ...a incontrarlo e notammo una volontà ferma di risolvere il caso e ritrovare Denise e diedero carta... Zona Bianca, Sallusti inchioda Bompiani: "E gli scafisti chi sono" Liberoquotidiano.it Treno ibrido sulla tratta Siracusa-Fontane Bianche Effettuata la “corsa prova” del primo treno ibrido modello Blues sulla tratta Siracusa/Fontane Bianche. Ne dà notizia il presidente di Lealtà e Condivisione Carlo Gradenigo, ex assessore della giunta ... Esercitazione delle truppe alpine «Volpe bianca 2023» > Prenderà il via oggi l’esercitazione militare internazionale «Volpe Bianca 2023», organizzata per verificare le capacità delle unità delle Truppe Alpine dell’Esercito ad operare in alta montagna, in ... Effettuata la “corsa prova” del primo treno ibrido modello Blues sulla tratta Siracusa/Fontane Bianche. Ne dà notizia il presidente di Lealtà e Condivisione Carlo Gradenigo, ex assessore della giunta ...> Prenderà il via oggi l’esercitazione militare internazionale «Volpe Bianca 2023», organizzata per verificare le capacità delle unità delle Truppe Alpine dell’Esercito ad operare in alta montagna, in ...