Zegna Uomo Primavera Estate 2023 | l’Oasi Zegna di Alessandro Sartori

Leggi su moltouomo

(Di martedì 7 marzo 2023) La collezioneè un ripensare alle linee classiche ed eleganti in chiave completamente contemporanea.non va a cercare negli anni Sessanta o Settanta qualche modello da prendere in prestito o da rivisitare, perché sa che l’contemporaneo ha altri gusti e, soprattutto, sfide completamente diverse da affrontare. In più, l’occasione è ghiotta per riannodare i fili con il passato, in modo da rendere il tutto davvero un ponte tra passato e futuro. L’armonia è dietro ai capi ricercati ideati dal direttore artistico...