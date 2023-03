Yacht Club Cala dei Sardi al lavoro per il 42esimo Campionato Italiano J24 (Di martedì 7 marzo 2023) Lo Yacht Club Cala dei Sardi, organizzatore su delega della Federazione Italiana Vela, si prepara per il 42esimo Campionato Italiano Open della classe J24. L’evento andrà in scena dal 25 al 28 maggio nel Golfo di Cugnana, nella stessa Costa Smeralda che ha ospitato un’edizione del Campionato del Mondo J24, due Europei e quattro Campionati Italiani. Presenza massiccia al 42esimo Campionato Italiano J24 Il programma di articola in dieci regate, con una gara di prova prevista per il 24 maggio e una giornata (il 23) dedicata interamente ai controlli di stazza. “Lo Yacht Club Cala dei Sardi”, ha dichiarato Marco Frulio, consigliere ... Leggi su nonsolonautica (Di martedì 7 marzo 2023) Lodei, organizzatore su delega della Federazione Italiana Vela, si prepara per ilOpen della classe J24. L’evento andrà in scena dal 25 al 28 maggio nel Golfo di Cugnana, nella stessa Costa Smeralda che ha ospitato un’edizione deldel Mondo J24, due Europei e quattro Campionati Italiani. Presenza massiccia alJ24 Il programma di articola in dieci regate, con una gara di prova prevista per il 24 maggio e una giornata (il 23) dedicata interamente ai controlli di stazza. “Lodei”, ha dichiarato Marco Frulio, consigliere ...

