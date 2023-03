Xiaomi 13 Series e l’esperienza fotografica professionale (Di martedì 7 marzo 2023) La campagna, che vede protagonista Matilda De Angelis e la collaborazione con Settimio Benedusi e i suoi “Ricordi Stampati”, punta a valorizzare le immagini partendo dal digital, passando dagli Xiaomi Store, per poi concludersi al MIA Photo Fair MILANO – Scattiamo centinaia di foto ogni giorno: ma siamo in grado di dare a tutte queste immagini il giusto valore? Da questa domanda, e con l’obiettivo di far sì che ogni scatto possa essere ricordato, nasce “La tua storia in una foto, il tuo capolavoro” la nuova campagna di comunicazione per l’arrivo sul mercato italiano di Xiaomi 13 Series, l’unica a poter vantare un’esperienza fotografica di livello professionale grazie alla collaborazione con Leica. Tutto parte dal digital, attraverso un video che ha per protagonista Matilda De Angelis, una delle attrici ... Leggi su lopinionista (Di martedì 7 marzo 2023) La campagna, che vede protagonista Matilda De Angelis e la collaborazione con Settimio Benedusi e i suoi “Ricordi Stampati”, punta a valorizzare le immagini partendo dal digital, passando dagliStore, per poi concludersi al MIA Photo Fair MILANO – Scattiamo centinaia di foto ogni giorno: ma siamo in grado di dare a tutte queste immagini il giusto valore? Da questa domanda, e con l’obiettivo di far sì che ogni scatto possa essere ricordato, nasce “La tua storia in una foto, il tuo capolavoro” la nuova campagna di comunicazione per l’arrivo sul mercato italiano di13, l’unica a poter vantare un’esperienzadi livellograzie alla collaborazione con Leica. Tutto parte dal digital, attraverso un video che ha per protagonista Matilda De Angelis, una delle attrici ...

