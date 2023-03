WWE | Trish Stratus torna sul ring | farà coppia con Lita e Becky Lynch contro le Damage CTRL a Wrestlemania

(Di martedì 7 marzo 2023) Durante l’ultima puntata di Raw, oltre a John Cena vs Austin Theory con lo US Championship in palio e a Logan Paul vs Seth Rollins, dopo un confronto sul quadrato è stato sancito un altro match perdecisamente interessante, se non altro perché riporteràsu unWWE a distanza di quasi 4 anni. La canadese, che ha consentito adi conquistare i Women’s Tag-Team Titles,con quest’ultime per sfidare l’interoallo Showcase of Immortals e dunque, a meno di clamorose sorprese, i titoli didel roster femminili non verranno difesi nella due giorni di. Ecco sotto riportato ...

Damage CTRL affronteranno Becky Lynch, Lita e Trish a WM 39

Trish Stratus will officially come out of retirement at WrestleMania 39, joining forces with WWE Women's Tag Team Champions Becky Lynch & Lita.Three matches were announced during the March 6th edition of Raw featuring John Cena, Trish Stratus and Logan Paul.