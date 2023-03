WWE | Kevin Owens non cambia idea e Sami Zayn non sa più che inventarsi per avere la sua fiducia

(Di martedì 7 marzo 2023) Come sempre è stata una serata impegnativa per, ma anche per una parte della Bloodline. Vi abbiamo già parlato del Main Event e della scelta di Jey Uso, ma la serata era già iniziata con protagonisti il canadese e Jimmy Uso con Solo Sikoa, con ancora una volta coinvoltoal qualeha di nuovo lanciato un ramoscello d’ulivo e l’invito ad unire le forze nella battaglia contro la Bloodline. “Torna pure da Reigns e chiedigli scusa” La puntata di Raw si è aperta con un match trae Solo Sikoa, accompagnato dal fratello Jimmy. Un match duro con lo Street Champ che ha ancora una volta dimostrato di stare benissimo a questi livelli, mettendo in seria difficoltà. Il canadese è riuscito a fiaccare le ...

John Cena has confirmed he will return to a WWE ring at 'WrestleMania 39 ... appearance was a tag team match on 'SmackDown' in December, when he teamed up with Kevin Owens to defeat Roman Reigns and ...After Jimmy's loss, Jey first hugged Zayn and gave a fake signal to the fans as if he was uniting with the former Bloodline member. But in a dramatic turnaround, Jey then launched an attack on Zayn.