WWE | John Cena sarà a WrestleMania | davanti al suo pubblico ha accettato la sfida di Theory

(Di martedì 7 marzo 2023) Era tanto attesa l’apparizione diquesta notte a Raw in una puntata che si è tenuta al TD Garden di Boston, casa del sedici volte campione del mondo WWE. Un’apparizione così vicina aha fatto da subito pensare ad un suo coinvolgimento in un match nello Showcase of Immortals e tutti gli indizi portavano al titolo degli Stati Uniti e in particolare ad Austin. Un idolo da battereha fatto scattare in piedi tutto ilche gli ha dedicato cori per lunghi minuti, ma prima ancora che potesse prendere la parola è stato interrotto dall’ingresso di Austin. Lo US Champ ha preso la parola e ha detto ache è stato il suo idolo da piccolo e il motivo per cui oggi è una Superstar della WWE e infine gli ...

Per il momento non ci sono dettagli su quello che farà John Cena, ma è altamente probabile che verranno gettate le basi per un match contro Austin ...

