Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Zona_Wrestling : WWE: Jey Uso ha fatto la sua scelta, attaccato a tradimento Zayn e rientro nella Bloodline - Zona_Wrestling : WWE: Jey non si fa vedere, altri sette giorni di tempo o la responsabilità cadrà sul fratello Jimmy… - Zona_Wrestling : D-Von Dudley: 'La Bloodline meriterebbe un Emmy, soprattutto Jey Uso' - WWE_1952_2023 : RT @WWEItalia: ?? @DomMysterio35 provoca @reymysterio e lo porta al limite. ?? @SamiZayn si scontra con Jimmy Uso mentre Jey Uso è tra il pub… - RuthSReal : RT @WWEItalia: ?? @DomMysterio35 provoca @reymysterio e lo porta al limite. ?? @SamiZayn si scontra con Jimmy Uso mentre Jey Uso è tra il pub… -

Visual Concepts e 2K Games hanno finalmente svelato il roster completo di2K23 , il nuovo gioco di wrestling in uscita il 17 marzo su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S ..."The King" LawlerUso ......Hartwell IYO SKY Ivar Jacy Jayne Jake "The Snake" Roberts JD McDonagh Jerry 'The King' Lawler...'01 The Prototype Randy Orton '02 Leviathan BAD BUNNY BONUS PACK Bad Bunny Vi ricordiamo che2k23,...Nel mentre continuano le tensioni all'interno della Bloodline soprattutto dopo il rifiuto da parte diUso di unirsi all'assalto dei suoi compagni di stable ai danni del canadese. Dove vedere...

WWE: Quale sarà il futuro della Bloodline Spazio Wrestling

After Jimmy's loss, Jey first hugged Zayn and gave a fake signal to the fans as if he was uniting with the former Bloodline member. But in a dramatic turnaround, Jey then launched an attack on Zayn.WWE 2K23’s Roster gets even stronger with the Season Pass, featuring 24 additional Superstars spread across five DLC packs, featuring the likes of Bray Wyatt, Eve Torre ...