WWE | I favoriti all’acquisto della Compagnia secondo i bookmakers

(Di martedì 7 marzo 2023) La possibile venditaWWE è argomento molto dibattuto in questi ultimi mesi.le indiscrezioni emerse Vince McMahon sarebbe tornato ad occupare il proprio ruolo di Chairman proprio per occuparsicessione, nonché per gestire la delicata partita del rinnovo dei contratti tv. Al momento non ci sono conferme, ma non è da escludersi che il passaggio di proprietà possa avvenire entro il 2023. Le quote Bookies.com ha pubblicato le quote scommesse aggiornate relative aiWWE. In cima alla lista c’è Comcast con un +275, una delle più grandi multinazionali al mondo che controlla tra le altre NBC Universal e che rappresenta il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti. A seguire Disney ...