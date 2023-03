(Di martedì 7 marzo 2023) Una vittoria e una sconfitta: è questo il bilancio in casa Italia nel primoal tabellone principale femminile del WTA1000 di. Sul cemento californiano sono scese in campoper il Bel Paese. Sarita, tornata dopo più di quattro stagioni nel clubmigliori 100 giocatrici del pianeta grazie alla vittoria nel torneo ITF W60 di Arcadia, negli Stati Uniti, ha dato seguito al proprio momento favorevole, iniziando bene anche il suo percorso in California. La n.97 del ranking si è imposta per 6-4 6-2 contro la svizzera Ylena In-Albon (n.134 del ranking). Un successo per 6-4 6-2 diche si è dimostrata più solida dell’elvetica, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... OA_Sport : WTA Indian Wells 2023, Sara Errani approda al turno conclusivo delle qualificazioni. Eliminata Lucrezia Stefanini - - infoitsport : WTA Indian Wells: sorteggi 'possibili' per le 5 azzurre in tabellone - infoitsport : WTA Indian Wells 2023: il sorteggio delle italiane - infoitsport : Masters e WTA 1000 di Indian Wells: Qualificazioni - livetennisit : Masters e WTA 1000 di Indian Wells: Qualificazioni. Quattro azzurri al turno decisivo -

97e 14esima testa di serie, che aWells vanta come miglior risultato i quarti del 2013, affronta al primo turno l'elvetica Ylena In - Albon, n.134 del ranking, che l'ha sconfitta nell'...Tutte le star del tennis mondiale si ritrovano all'Wells Tennis Garden per il torneo combined che mette insieme il secondo1000 e il primo Masters 1000 della stagione. SuperTennis, che ...Atp Tennis Fari puntati sul primo Master 1000 della stagione. AWells va in scena un torneo che promette davvero tanto spettacolo nei circuiti Atp e: i migliori tennisti in circolazione sono pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo del Bnp ...

Masters e WTA 1000 di Indian Wells: Qualificazioni. Quattro azzurri al turno decisivo LiveTennis.it

Si è svolto nella notte il sorteggio del tabellone femminile di Indian Wells. Nel WTA 1000 sul cemento californiano saranno presenti ben cinque azzurre: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Coc ...INDIAN WELLS - Ecco il tabellone di Indian Wells 2023: lo spagnolo Rafael Nadal, finalista l’anno scorso, ha annunciato già da tempo la sua assenza a causa dell ...