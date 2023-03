WTA Indian Wells 2023: il tabellone di Camila Giorgi. Una qualificata all’esordio, poi Pegula al secondo turno (Di martedì 7 marzo 2023) Si è svolto questa notte il sorteggio del main draw del WTA 1000 di Indian Wells e tra le giocatrici interessate c’era ovviamente anche Camila Giorgi. La tennista azzurra (n.46 del ranking), vincitrice due settimane fa al WTA 250 di Merida, è stata inserita nella parte bassa del tabellone e all’esordio dovrà affrontare una qualificata. Se arriverà il successo al debutto, la nativa di Macerata raggiungerà poi ai trentaduesimi la temibile statunitense Jessica Pegula (testa di serie n.3 e dunque con un bye al primo turno). In tal caso, vincere il secondo match di fila e passare il turno non sarà per niente facile per l’azzurra, ma l’imperativo sarà provarci fino alla fine. Un incredibile successo nel ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Si è svolto questa notte il sorteggio del main draw del WTA 1000 die tra le giocatrici interessate c’era ovviamente anche. La tennista azzurra (n.46 del ranking), vincitrice due settimane fa al WTA 250 di Merida, è stata inserita nella parte bassa deldovrà affrontare una. Se arriverà il successo al debutto, la nativa di Macerata raggiungerà poi ai trentaduesimi la temibile statunitense Jessica(testa di serie n.3 e dunque con un bye al primo). In tal caso, vincere ilmatch di fila e passare ilnon sarà per niente facile per l’azzurra, ma l’imperativo sarà provarci fino alla fine. Un incredibile successo nel ...

