World Baseball Classic 2023 | Mike Piazza | “I giocatori non vedono l’ora di rappresentare l’Italia”

(Di martedì 7 marzo 2023) La quinta edizione delsta ormai per cominciare: domani a Taichung (Taiwan) avrà inizio la competizione. Si intensificano gli allenamenti perche sarà nel girone A con Cina Taipei, Paesi Bassi, Cuba e Panama. Giovedì gli azzurri faranno il loro debutto alle 12.00 ora italiana contro Cuba. La nazionale azzurra è reduce da due amichevoli giocate a DouLiu: un pareggio per 3-3 in 7 riprese con i Wei Chuan Dragons, in cui la difesa ha retto per 6 riprese una prestazione sottotono dell’attacco, e un successo netto per 10-1 sugli Uni Lions, nel qualeha trovato continuità e fiducia. “Abbiamo giocato contro squadre di qualità in questi primi giorni di preparazione e sono soddisfatto del fatto che i ragazzi, nonostante le difficoltà legate al viaggio, sono arrivati in ...

Lo ha detto il manager della nazionale italiana di baseball Mike Piazza a due giorni dal debutto azzurro al World Baseball Classic contro Cuba. 'Dovremo dimostrare di essere squadra sin da subito, ...Il quinto World Baseball Classic è alle porte. Il fermento di Taichung (Taiwan) accompagna Italia baseball nell'intensa preparazione per il girone A, composto da Cina Taipei, Regno dei Paesi Bassi, Cuba e ...

Non si esce da tre possibilità per quel che riguarda i favori del pronostico al World Baseball Classic 2023. Nel terzetto USA-Giappone-Repubblica Dominicana, però, la graduatoria della vigilia non è e ...