WhatsApp: una nuova funzionalità contro le chiamate spam (Di martedì 7 marzo 2023) Gli ingegneri di WhatsApp pare stiano lavorando a una nuova funzione relativa alle chiamate spam o, in generale, a chiamate indesiderate da numeri sconosciuti. La battaglia allo spam non ha mai troppe armi a disposizione e quante più ne vengono fornite tanto è meglio per gli utenti. Come creare e utilizzare gli avatar su WhatsApp chiamate spam addio? Su WhatsApp la nuova funzione in fase di sviluppo A tutti sarà capitato su WhatsApp di essere inseriti in gruppi da numeri sconosciuti oppure di ricevere chiamate da numeri sconosciuti. Almeno per il secondo problema potrebbe esserci una soluzione in arrivo. Meta sta lavorando a una nuova ... Leggi su pantareinews (Di martedì 7 marzo 2023) Gli ingegneri dipare stiano lavorando a unafunzione relativa alleo, in generale, aindesiderate da numeri sconosciuti. La battaglia allonon ha mai troppe armi a disposizione e quante più ne vengono fornite tanto è meglio per gli utenti. Come creare e utilizzare gli avatar suaddio? Sulafunzione in fase di sviluppo A tutti sarà capitato sudi essere inseriti in gruppi da numeri sconosciuti oppure di ricevereda numeri sconosciuti. Almeno per il secondo problema potrebbe esserci una soluzione in arrivo. Meta sta lavorando a una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ricpuglisi : A proposito dei messaggi whatsapp del ministro della salute britannico Hancock durante la pandemia: quali furono i… - pramartello : RT @sonjabugane: ????É URGENTE HA BISOGNO DI UNA FAMIGLIA ???? Sono lo splendido Achille, ho 8-9 mesi circa, taglia media contenuta, buonissimo… - BergamoAcli : RT @aclilombardia: ???Rocchetti (Delegato @aclilombardia vita cristiana): 'Preti che scoppiano. Discussione'. Otto vocali whatsapp per quas… - BenecomuneNet : RT @aclilombardia: ???Rocchetti (Delegato @aclilombardia vita cristiana): 'Preti che scoppiano. Discussione'. Otto vocali whatsapp per quas… - No_5695 : uscire con una persona con cui si sta in sintonia e parlarci con piacere su whatsapp per me ormai non sono più cose scontate -