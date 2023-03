WhatsApp, in arrivo la funzione per silenziare spam e chiamate da numeri sconosciuti (Di martedì 7 marzo 2023) WhatsApp potrebbe presto consentire di silenziare in automatico le chiamate provenienti da numeri sconosciuti. A segnalarlo è il sito specializzato WabetaInfo che ha notato la novità nel codice in una prima versione del nuovo aggiornamento dell’applicazione per Android. La funzione dovrebbe permettere di bloccare non solo le persone sconosciute, ma anche le chiamate spam e pubblicitarie che stanno iniziando a diffondersi sulla piattaforma. In un prossimo futuro dovrebbe essere possibile attivare la funzione in un menù che verrà aggiunto alle impostazioni dell’app di messaggistica di Meta. Se attivata, ogni chiamata da un numero non salvato in rubrica verrà silenziata, ma gli utenti continueranno a riceverle e queste appariranno nel ... Leggi su open.online (Di martedì 7 marzo 2023)potrebbe presto consentire diin automatico leprovenienti da. A segnalarlo è il sito specializzato WabetaInfo che ha notato la novità nel codice in una prima versione del nuovo aggiornamento dell’applicazione per Android. Ladovrebbe permettere di bloccare non solo le persone sconosciute, ma anche lee pubblicitarie che stanno iniziando a diffondersi sulla piattaforma. In un prossimo futuro dovrebbe essere possibile attivare lain un menù che verrà aggiunto alle impostazioni dell’app di messaggistica di Meta. Se attivata, ogni chiamata da un numero non salvato in rubrica verrà silenziata, ma gli utenti continueranno a riceverle e queste appariranno nel ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitscienza : WhatsApp, in arrivo la funzione per silenziare spam e chiamate da numeri sconosciuti - ghostpinkblack1 : RT @Qui_e_Ora_ViVi: Il Ministro quindi sapeva in anticipo quando sarebbe stata 'rilasciata' (da chi?) la nuova variante. Il pazzesco scoop… - bbarellv : @Risin__ HAGAHAHAHAHA. comunque ora arrivo su WhatsApp e leggo cosa mi hai scritto - infoitscienza : WhatsApp: in arrivo una nuova funzione per le chiamate più fastidiose - GizChinait : #Whatsapp: in arrivo una nuova funzione per le chiamate più fastidiose -