Western Union lancia Digital Banking in Italia, tasso interesse al 6% per account Premium (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - Western Union annuncia oggi il lancio in Italia di Western Union Digital Banking, la sua nuova app integrata per il Digital Banking e il trasferimento internazionale di denaro. Come offerta di lancio, l'azienda offre un tasso di interesse iniziale del 6% ai titolari di account Premium. Saranno presentate ulteriori offerte e vantaggi per i clienti nelle prossime settimane. Attraverso l'app Western Union Digital Banking, consumatori e professionisti Italiani, si legge in una nota, potranno accedere e gestire le proprie esigenze finanziarie attraverso un'unica ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 marzo 2023) Roma, 7 mar. (Adnkronos) -annuncia oggi il lancio indi, la sua nuova app integrata per ile il trasferimento internazionale di denaro. Come offerta di lancio, l'azienda offre undiiniziale del 6% ai titolari di. Saranno presentate ulteriori offerte e vantaggi per i clienti nelle prossime settimane. Attraverso l'app, consumatori e professionistini, si legge in una nota, potranno accedere e gestire le proprie esigenze finanziarie attraverso un'unica ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Western Union lancia Digital Banking in Italia, tasso interesse al 6% per account Premium - - fisco24_info : Western Union lancia Digital Banking in Italia, tasso interesse al 6% per account Premium: (Adnkronos) - Consumator… - AchilleConte1 : @pipippapero Già esistono le cripto contro MoneyGram, Western Union etc... Per il resto il tema è molto più complic… - Sinedyrr : @WebPoste buon pomeriggio. Avrei problemi nell'usare la mia postepay evolution sul sito di western union. Mi hanno… - darianichele : @dottorbarbieri Forse sono famiglie di conterranei cofinanziate dai vari Western Union che fanno girare i soldi in nero. -