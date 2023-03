Wanda Nara lancia una collezione di lingerie e intimo, le foto che infiammano il web (Di martedì 7 marzo 2023) Wanda Nara è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per aver pubblicato sui social alcune foto in lingerie. Per mesi, la travagliata storia d’amore con Mauro Icardi, ha attirato l’interesse dei giornali scandalistici per via dei continui tira e molla e dei presunti tradimenti. Negli ultimi giorni, poi, l’attenzione di tutti gli appassionati del gossip ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 7 marzo 2023)è finita nuovamente al centro dell’attenzione mediatica per aver pubblicato sui social alcunein. Per mesi, la travagliata storia d’amore con Mauro Icardi, ha attirato l’interesse dei giornali scandalistici per via dei continui tira e molla e dei presunti tradimenti. Negli ultimi giorni, poi, l’attenzione di tutti gli appassionati del gossip ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... chia231180 : @RobertaTalia_ Vado un attimo fuori tema: ci ho messo un po' a capire chi fosse il personaggio della terza foto. Pe… - batxvstappen : re random la foto de kelly y Anto es como esa foto de wanda nara con gigi hadid JAKSJSKS - VibesGaia : @vincycernic2 Ma in verità a parte la Yespica, Juliana Moreira e Wanda Nara, non mi viene in mente nessuna. Quelle… - rabiotmachia : @rvotebannate Il regen di Wanda Nara sarà sicuramente divertente ma va ridimensionata - rvotebannate : @not_Furge Wanda Nara è un gommone che quantomeno può eccitare qualcuno, a me questa sembra Timmy Turner versione femminile -