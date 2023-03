Walter Samuel: "Scudetto? La vedo difficile toglierlo al Napoli" (Di martedì 7 marzo 2023) Walter Samuel, ex difensore dell'Inter, ha parlato ai media presenti all "Charity Dinner" della Fundacion Pupi, la fondazione di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ecco le sue dichiarazioni: "Quando possiamo è sempre bello essere presento per aiutare Pupi e la sua famiglia" Che ricordo ti lega a Lautaro? "Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno, con noi ha fatto sempre benissimo e noi siamo felici di averlo. Qui ha anche avuto la fascia di capitano, credo che sia un grande orgoglio". Che effetto fa tornare a San Siro e come vedi l'Inter di oggi? "La vedo bene, adesso deve lottare per il secondo posto perché ci sono tante squadre attrezzate ma lo Scudetto... la vedo difficile toglierlo al Napoli". Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 marzo 2023), ex difensore dell'Inter, ha parlato ai media presenti all "Charity Dinner" della Fundacion Pupi, la fondazione di Javier Zanetti, vice presidente dell'Inter, ecco le sue dichiarazioni: "Quando possiamo è sempre bello essere presento per aiutare Pupi e la sua famiglia" Che ricordo ti lega a Lautaro? "Lautaro non deve dimostrare niente a nessuno, con noi ha fatto sempre benissimo e noi siamo felici di averlo. Qui ha anche avuto la fascia di capitano, credo che sia un grande orgoglio". Che effetto fa tornare a San Siro e come vedi l'Inter di oggi? "Labene, adesso deve lottare per il secondo posto perché ci sono tante squadre attrezzate ma lo... laal".

