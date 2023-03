Walter Sabatini: “Divieto di fumo norma prepotente e vessatoria” (Di martedì 7 marzo 2023) L’ex direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini, ha scritto un lungo post su Instagram, esprimendo il suo disappunto per la proposta del governo di vietare il fumo anche all’aperto nei luoghi pubblici. Queste le sue parole sul decreto in questione: “Non riesco a credere che sia allo studio un ddl che vieterà il fumo di qualsiasi sigaretta, anche elettronica, nei luoghi pubblici all’aperto. Sarebbe una norma prepotente e vessatoria che produrrebbe anche un rilevante danno economico diretto e indiretto per i monopoli di stato e nella filiera che porta a ristoranti e bar, chiaro che io sono un fumatore serio e già penso di rinunciare alle tavolate con gli amici al ristorante dove proprietari e clienti saranno indotti alla delazione con i vigili urbani che ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) L’ex direttore sportivo della Salernitana,, ha scritto un lungo post su Instagram, esprimendo il suo disappunto per la proposta del governo di vietare ilanche all’aperto nei luoghi pubblici. Queste le sue parole sul decreto in questione: “Non riesco a credere che sia allo studio un ddl che vieterà ildi qualsiasi sigaretta, anche elettronica, nei luoghi pubblici all’aperto. Sarebbe unache produrrebbe anche un rilevante danno economico diretto e indiretto per i monopoli di stato e nella filiera che porta a ristoranti e bar, chiaro che io sono un fumatore serio e già penso di rinunciare alle tavolate con gli amici al ristorante dove proprietari e clienti saranno indotti alla delazione con i vigili urbani che ...

