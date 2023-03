Walter Sabatini contro il DDL anti fumo: «Ora come li acquisto i giocatori?» (Di martedì 7 marzo 2023) L’ex ds della Salernitana Walter Sabatini, noto fumatore, contro il ddl anti fumo che il ministero è pronto a varare «Ogni tua sigaretta è un’emozione», così avevano scritto su un muro alcuni tifosi a Walter Sabatini. L’ex ds della Salernitana ha pubblicato proprio quella foto sul suo profilo Instagram, in un post dove commenta la bozza del ddl contro il fumo all’aperto. Di seguito le sue parole. «Non riesco a credere che sia allo studio un ddl che vieterà il fumo di qualsiasi sigaretta,anche elettronica, nei luoghi pubblici all’aperto. Sarebbe una norma prepotente e vessatoria che produrrebbe anche un rilevante danno economico diretto e indiretto per i monopoli di stato e nella filiera che porta a ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 marzo 2023) L’ex ds della Salernitana, noto fumatore,il ddlche il ministero è pronto a varare «Ogni tua sigaretta è un’emozione», così avevano scritto su un muro alcuni tifosi a. L’ex ds della Salernitana ha pubblicato proprio quella foto sul suo profilo Instagram, in un post dove commenta la bozza del ddlilall’aperto. Di seguito le sue parole. «Non riesco a credere che sia allo studio un ddl che vieterà ildi qualsiasi sigaretta,anche elettronica, nei luoghi pubblici all’aperto. Sarebbe una norma prepotente e vessatoria che produrrebbe anche un rilevante danno economico diretto e indiretto per i monopoli di stato e nella filiera che porta a ...

