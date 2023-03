Von der Leyen risponde a Meloni: “Immigrazione sfida europea”. Ma l’Ue non agirà contro le ong (Di martedì 7 marzo 2023) Lettera in risposta alla premier sul naufragio di Cutro. “Mezzo miliardo di euro per reinsediamento e corridoi umanitari fino al 2025. Saranno reinsediate in Ue circa 50 mila persone”. Il Consiglio affari interni di giovedì non partorirà decisioni concrete, al Consiglio Ue di fine mese atteso un report sull'Immigrazione Leggi su huffingtonpost (Di martedì 7 marzo 2023) Lettera in risposta alla premier sul naufragio di Cutro. “Mezzo miliardo di euro per reinsediamento e corridoi umanitari fino al 2025. Saranno reinsediate in Ue circa 50 mila persone”. Il Consiglio affari interni di giovedì non partorirà decisioni concrete, al Consiglio Ue di fine mese atteso un report sull'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Il piano B di Von der Leyen: pronta a guidare la Nato se salta la conferma alla Ue [dal nostro corrispondente Claud… - Palazzo_Chigi : Palazzo Chigi esprime profonda soddisfazione per le parole del Presidente @vonderleyen in risposta a una missiva ch… - repubblica : Von der Leyen scrive a Meloni: 'Mezzo miliardo per corridoi umanitari. Dobbiamo evitare tragedie come Cutro' [a cur… - rita_ciciulla : RT @mendeiev: 8 Marzo 1908 Oggi lo festeggiano anche Lorenzin, von Der Leyen, Meloni, Schlein, Lagard, Clinton, Merkel. - moneypuntoit : Il piano B di Ursula Von der Leyen se non dovesse essere riconfermata alla guida della UE. Sta diventando lei la ve… -