Volley, Piacenza crolla in Belgio: il Knack Roeselare vince 3-0, serve la rimonta per la finale di CEV Cup (Di martedì 7 marzo 2023) Piacenza è stata battuta dal Knack Roeselare per 3-0 (25-20; 25-23; 25-23) nella semifinale d’andata della CEV Cup 2022-2023 di Volley maschile, la seconda competizione europea per importanza. Tonfo inatteso per i Lupi, che sono crollati in Belgio pur partendo con i favori del pronostico. La compagine emiliana, che soltanto nove giorni fa ha alzato al cielo la Coppa Italia, ha perso con il massimo scarto e ora dovrà confezionare la remuntada se vorrà accedere all’atto conclusivo della manifestazione. Per qualificarsi alla finale, infatti, i ragazzi di coach Massimo Botti dovranno vincere per 3-0 o 3-1 il match di ritorno in programma la prossima settimana di fronte al proprio pubblico del PalaBanca e poi dovranno anche conquistare il ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023)è stata battuta dalper 3-0 (25-20; 25-23; 25-23) nella semid’andata della CEV Cup 2022-2023 dimaschile, la seconda competizione europea per importanza. Tonfo inatteso per i Lupi, che sonoti inpur partendo con i favori del pronostico. La compagine emiliana, che soltanto nove giorni fa ha alzato al cielo la Coppa Italia, ha perso con il massimo scarto e ora dovrà confezionare la remuntada se vorrà accedere all’atto conclusivo della manifestazione. Per qualificarsi alla, infatti, i ragazzi di coach Massimo Botti dovrannore per 3-0 o 3-1 il match di ritorno in programma la prossima settimana di fronte al proprio pubblico del PalaBanca e poi dovranno anche conquistare il ...

