Volley femminile, le migliori italiane della 21° giornata di A1. Chi si rivede! Che partita di Indre Sorokaite

LE migliori italiane della 21° giornata DI SERIE A1 femminile DI Volley

ALICE DEGRADI: Un'altra prova di grande spessore, magari con numeri non altisonanti ma di qualità nei momenti decisivi del match. Chiude la partita di Pinerolo con 18 punti, il 38% in attacco e il 49% in ricezione, 3 muri e un ace.

Indre Sorokaite: L'esperienza al potere. Decisiva nel big match contro Chieri la schiacciatrice di Scandicci che mette a segno 14 punti in tre set, con il 65% in attacco, il 50% in ricezione, un muro e due ace. Sempre pronta.

LINDA NWAKALOR: Dà il suo apporto ad una Perugia che, fra mille difficoltà, riesce a strappare un punto a Cuneo e fa un piccolo passo avanti verso la salvezza. Chiude la sua partita con 10 punti, il ...

