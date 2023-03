Volley, Civitanova crolla in Champions League! Abdel Aziz trascina Ankara: serve la remuntada per la semifinale (Di martedì 7 marzo 2023) Civitanova è stata travolta dall’Halkbank Ankara con un secco 3-1 (21-25; 25-20; 25-23; 25-21) nell’andata dei quarti di finale della Champions League 2022-2023 di Volley maschile. I Campioni d’Italia sono stati impalpabili nella metropoli turca, crollando al cospetto degli scatenati padroni di casa, capaci di sovvertire il pronostico della vigilia grazie a un gioco apparso decisamente più spumeggiante, continuo e concreto rispetto a quello offerto dagli uomini di coach Chicco Blengini. La Lube è ora con le spalle al muro: servirà la remuntada per qualificarsi alla semifinale, ovvero vincere per 3-0 o 3-1 l’incontro di ritorno in programma settimana prossima davanti al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e poi conquistare anche il golden set di spareggio. Qualsiasi ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023)è stata travolta dall’Halkbankcon un secco 3-1 (21-25; 25-20; 25-23; 25-21) nell’andata dei quarti di finale dellaLeague 2022-2023 dimaschile. I Campioni d’Italia sono stati impalpabili nella metropoli turca,ndo al cospetto degli scatenati padroni di casa, capaci di sovvertire il pronostico della vigilia grazie a un gioco apparso decisamente più spumeggiante, continuo e concreto rispetto a quello offerto dagli uomini di coach Chicco Blengini. La Lube è ora con le spalle al muro: servirà laper qualificarsi alla, ovvero vincere per 3-0 o 3-1 l’incontro di ritorno in programma settimana prossima davanti al proprio pubblico dell’Eurosuole Forum e poi conquistare anche il golden set di spareggio. Qualsiasi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Volley #ChampionsLeague Sconfitta in quattro set per #Civitanova nell'andata dei quarti di finale - OA_Sport : LIVE Ankara-Civitanova, Champions League volley 2023 in DIRETTA: iniziano i quarti di finale! - - Gazzetta_it : Europa, terra promessa: Trento, Civitanova e Perugia per l’impresa - OA_Sport : Volley, Champions League 2023. Civitanova cerca il pass per la semifinale contro l’Halkbank di Abdel Aziz - - viv_civitanova : Volley: Champions League, Lube in campo ad Ankara per l'andata dei Quarti, Chinenyeze presenta la garahttps://viver… -