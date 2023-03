Volley, Champions League 2023. Perugia a Berlino per mettere le mani sulla semifinale (Di martedì 7 marzo 2023) Un anno dopo ancora una volta il Berlin Recycling Volleys incrocia una formazione italiana ai quarti di finale di Champions League. L’anno scorso di questi tempi i tedeschi furono eliminati non senza qualche difficoltà dal Trento e domani, mercoledì 8 marzo, ospiteranno la Sir Sicoma Perugia nella sfida di andata del match che vale l’accesso alla semifinale. Perugia arriva a questa sfida con alle spalle 38 vittorie e una sola sconfitta, nella semifinale di Coppa Italia contro Piacenza. La squadra umbra è la grande favorita per la conquista del massimo trofeo continentale ma, in questa manifestazione, non si può concedere distrazioni. A Taranto, domenica scorsa, si è rivista una buona versione della squadra di Anastasi che ha reagito ... Leggi su oasport (Di martedì 7 marzo 2023) Un anno dopo ancora una volta il Berlin Recyclings incrocia una formazione italiana ai quarti di finale di. L’anno scorso di questi tempi i tedeschi furono eliminati non senza qualche difficoltà dal Trento e do, mercoledì 8 marzo, ospiteranno la Sir Sicomanella sfida di andata del match che vale l’accesso allaarriva a questa sfida con alle spalle 38 vittorie e una sola sconfitta, nelladi Coppa Italia contro Piacenza. La squadra umbra è la grande favorita per la conquista del massimo trofeo continentale ma, in questafestazione, non si può concedere distrazioni. A Taranto, domenica scorsa, si è rivista una buona versione della squadra di Anastasi che ha reagito ...

