Volkswagen alza il tiro | l' elettrico peserà l' 80% del venduto in Europa entro il 2030

(Di martedì 7 marzo 2023) La dirigenza del marchio tedesco sposta in alto l’asticella fissata col già ambizioso programma Accelerate: invece del 70%, l’dovrà rappresentare l’80% dell’interoUE del gruppoil. Ambizioni sostenute anche dal lancio delle economiche ID.1 e ID.2....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Digital_Day : Volkswagen alza gli obiettivi di vendita al 2030 delle proprie auto elettriche dal 70% all'80% del totale -

Lo schianto Davanti alla Bmw, secondo una prima ricostruzione, viaggiava unaPolo con ... 'Ragazzi andate piano...' è la voce che sidal capannello di persone. Arriva anche qualche amico ...Davanti alla Bmw, secondo una prima ricostruzione, viaggiava unaPolo con altri quattro ... 'Ragazzi andate piano...' è la voce che sidal capannello di persone. Arriva anche qualche ...Stellantis, inoltre, esce vincente anche dal confronto cone Renault, dato che non deve fare i conti con analoghi 'ostacoli di corporate governance' e ha spazio per offrire ritorni sul ...

Volkswagen alza l'asticella: auto elettrica all'80% delle vendite nel 2030 InsideEVs Italia

La Volkswagen più venduta al mondo dopo la Golf compie 50 anni: una carriera in continua evoluzione senza mai tradire il proprio mandato di auto familiare per eccellenza ...Quando si tratta di svolte e di innovazioni, sotto tutti i punti di vista, per ciò che riguarda i suoi veicoli, di certo la Volkswagen ...