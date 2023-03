Vlahovic, solo 50 milioni: la Juve può scegliere (Di martedì 7 marzo 2023) Il centravanti bianconero resta papabile sul mercato, con la Premier League in sottofondo. Un club avrebbe l’offerta in mano ma la Juventus pretende equità Da come era stato etichettato prima… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di martedì 7 marzo 2023) Il centravanti bianconero resta papabile sul mercato, con la Premier League in sottofondo. Un club avrebbe l’offerta in mano ma lantus pretende equità Da come era stato etichettato prima… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : Nota bene: 1. #Allegri ha la rosa più profonda e più costosa del campionato 2. Ha voluto #Vlahovic (94mln€) che non… - MarcelloChirico : @RiccardoMeloni4 Guarda Riccardo, se Vlahovic con Allegri ne facesse anche solo 20 mi accontenterei - dianartemide12 : i mali della #Juventus. La tifoseria, invece di coccolare e di preservare il talento ( non parlo solo di #Vlahovic)… - CMercatoNews : ?? Dusan #Vlahovic è sempre nei pensieri del #Chelsea. Contropartita tecnica a disposizione dei ?????? - LMatticoli : @Bentancurista @idirinho_93 Quindi Vlahovic lo prendono solo perché è giovane non perché in prospettiva é tra i mig… -