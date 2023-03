Vite al limite | per il dottor Nowzaradan si mette male | cosa è successo dopo il percorso della paziente

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 7 marzo 2023) Non se la passa bene ildi ‘al’: una sua exlo ha portato in tribunaleaver partecipato al programma. Sono in pochi ormai a non conoscere il famosotv, il dott., chirurgo protagonista di ‘al’, il programma che ha aiutato decine di persone con gravi obesità a riprendere in mano la propria vita. Dottoportato in tribunale dall’ex– Grantennistoscana.itIl programma di stampo americanoTLC viene trasmesso da tempo su Real Time sotto il titolo di ‘al’. A volte potrebbe sembrare un po’ brusco, ma il medico ...