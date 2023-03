Vite al limite | l’incubo di Thederick | pesava 330 Kg | il fallimento e la rinascita

Leggi su grantennistoscana

(Di martedì 7 marzo 2023)330 kg prima di partecipare aal: cosa è successo durante la trasmissione, e cosa ha cambiato dopo l’addio al programma. Una scelta difficile ma che potrebbe servire a cambiare per sempre le loro. I protagonisti dialsono pazienti affetti da gravissime forme di obesità, ridotti in condizioni di salute estremamente delicate. Per molti di loro, anche compiere attività semplici come camminare o salire le scale è una vera impresa. È per questo che, con molto coraggio, decidono di rivolgersi al dottor Nowzaradan.al– grantennistoscana.itIl medico iraniano e il resto dei professionisti della clinica di Houston seguono i pazienti per dodici mesi, durante i ...