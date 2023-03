Virtus Bologna-Partizan stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket (Di martedì 7 marzo 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Virtus Bologna-Partizan, sfida valida come ventisettesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Incontro importantissimo per gli uomini di coach Scariolo, che hanno la grande possibilità di avvicinarsi a una diretta rivale per un posto ai playoff. I serbi, infatti, hanno solo due vittorie in più rispetto alle Vu Nere. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Virtus Bologna-Partizan di Eurolega. SEGUI LA diretta TESTUALE RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 27^ ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventisettesima giornata dell’di. Incontro importantissimo per gli uomini di coach Scariolo, che hanno la grande possibilità di avvicinarsi a unarivale per un posto ai playoff. I serbi, infatti, hanno solo due vittorie in più rispetto alle Vu Nere. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi. SEGUI LATESTUALE RISULTATI e CLASSIFICA PROGRAMMA 27^ ...

