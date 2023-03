VIDEO – La Serie A celebra Lautaro Martinez contro il Lecce: «On fire!» (Di martedì 7 marzo 2023) Lautaro Martinez è tornato al gol in Inter-Lecce e con il gol è stata ritrovata anche la giusta carica. La Lega Serie A ha voluto così celebrare colui che ha indossato la fascia di capitano per la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi. ON FIRE ? Lautaro Martinez, nella giornata di domenica a San Siro contro il Lecce, ha indossato la fascia da capitano per l’Inter e ha dimostrato ancora una volta di essere un trascinatore. Spesso e volentieri, nel corso del primo tempo, è rientrato per aiutare i compagni. Poi nel secondo tempo ha trovato anche un gol bellissimo. La Lega Serie A l’ha celebrato così su Twitter: «Lautaro c’è: on fire!». Lautaro’s on ... Leggi su inter-news (Di martedì 7 marzo 2023)è tornato al gol in Inter-e con il gol è stata ritrovata anche la giusta carica. La LegaA ha voluto cosìre colui che ha indossato la fascia di capitano per la squadra nerazzurra di Simone Inzaghi. ON FIRE ?, nella giornata di domenica a San Siroil, ha indossato la fascia da capitano per l’Inter e ha dimostrato ancora una volta di essere un trascinatore. Spesso e volentieri, nel corso del primo tempo, è rientrato per aiutare i compagni. Poi nel secondo tempo ha trovato anche un gol bellissimo. La LegaA l’hato così su Twitter: «c’è: on».’s on ...

