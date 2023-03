Victoria’s Secret prova a riposizionarsi: a Novembre sarà di nuovo show (Di martedì 7 marzo 2023) Life&People.it Dopo giorni di rumors, è arrivata la conferma. Il Super show di Victoria’s Secret tornerà ufficialmente in scena questo autunno 2023, dopo quattro anni di assenza. Un’occasione importantissima di rilancio quella del celeberrimo brand di lingerie statunitense, inondato da prima della pandemia da una raffica di polemiche e accusato su più fronti di essere poco inclusivo e di proporre un tipo di donna oggettificata al servizio del piacere maschile. Ma il CFO Timothy Johnson sembra essere corso ai ripari: vedremo davvero un nuovo format il prossimo Novembre? Le ragioni dello stop Le sfilate di Victoria’s Secret sono sempre state un appuntamento fisso e imperdibile da tutti gli amanti del fashion system per buona parte della primi anni 2000, celebri per ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 7 marzo 2023) Life&People.it Dopo giorni di rumors, è arrivata la conferma. Il Superditornerà ufficialmente in scena questo autunno 2023, dopo quattro anni di assenza. Un’occasione importantissima di rilancio quella del celeberrimo brand di lingerie statunitense, inondato da prima della pandemia da una raffica di polemiche e accusato su più fronti di essere poco inclusivo e di proporre un tipo di donna oggettificata al servizio del piacere maschile. Ma il CFO Timothy Johnson sembra essere corso ai ripari: vedremo davvero unformat il prossimo? Le ragioni dello stop Le sfilate disono sempre state un appuntamento fisso e imperdibile da tutti gli amanti del fashion system per buona parte della primi anni 2000, celebri per ...

