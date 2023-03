Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2023 ore 20:30 (Di martedì 7 marzo 2023) Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l’ascolto con Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio la prima con il raccordo dove le code in carreggiata esterna tra piadina e Appia andiamo sul tratto Urbano della A24 dove vi sono delle code tra Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo sempre in direzione raccordo troviamo delle code anche Roma Fiumicino tra la Colombo e via della Magliana andiamo solo a Tarquinia Dove troviamo un incidente tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione da queenia prestare attenzione ai possibili rallentamenti o code sulla Perugia Te la Storta in entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche all’altezza della Giustiniana di tomba di Erone situazione analoga anche sulla Nomentana altezza Colle Verde sulla Tiburtina che si Setteville e sulla all’altezza di finocchio infine trasporto ... Leggi su romadailynews (Di martedì 7 marzo 2023) Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati l’ascolto con Astral infomobilità un servizio dellala prima con il raccordo dove le code in carreggiata esterna tra piadina e Appia andiamo sul tratto Urbano della A24 dove vi sono delle code tra Togliatti e Tor Cervara in direzione raccordo sempre in direzione raccordo troviamo delle code ancheFiumicino tra la Colombo e via della Magliana andiamo solo a Tarquinia Dove troviamo un incidente tra Santa Severa e Civitavecchia Sud in direzione da queenia prestare attenzione ai possibili rallentamenti o code sulla Perugia Te la Storta in entrambi i sensi di marcia e proseguendo anche all’altezza della Giustiniana di tomba di Erone situazione analoga anche sulla Nomentana altezza Colle Verde sulla Tiburtina che si Setteville e sulla all’altezza di finocchio infine trasporto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Latina_Oggi : Roma-Latina, via libera in Commissione Bilancio per la realizzazione dell'opera Calandrini: 'Passaggio importante p… - 1151stess : @Olivier05539364 @LaNotiziaTweet Anche a Roma fecero una sopraelevata...ma le strade,determinanti per la viabilità,… - ProvinciaBZ : Un #sottopasso sotto via Roma, a #Bolzano, creerà un nuovo #collegamento tra via Grandi e la galleria del Virgolo.… - Roma_H_24 : Potature sulla Nomentana, via ai lavori sull'ultimo tratto. Le info sulla viabilità - - CorriereCitta : Anello ferroviario a Roma, al via l’iter di chiusura: la mappa e come cambierà la viabilità -

Roma - Latina: via libera della commissione Bilancio al Senato commissione Bilancio del Senato (il testo ora passa alla VIII commissione Lavori pubbblici) al decreto del presidente del Consiglio dei ministri per la realizzazione del collegamento intermodale Roma Airasca: indispensabile la variante al piano regolatore per la messa in sicurezza dell'intersezione fra la provinciale 23 e via Roma dedica ai Comuni per registrare tutte le criticità e le necessità in tema di viabilità. Il sindaco dell'attraversamento pedonale e dell'intersezione viabile tra la Sp 23 del Sestriere e via Roma Stadio Roma: parere favorevole del IV Municipio in sede di Conferenza dei Servizi Preliminare hanno richiesto interventi puntuali alla As Roma capaci di salvaguardare i posti auto, l'accessibilità all'ospedale Pertini e la viabilità dell'intera