Viabilità Roma Regione Lazio del 07-03-2023 ore 07 | 30

Viabilità DEL 6 MARZO ORE 07.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE TRAFFICO RALLENTATO CON CODE TRA CASILINA ED APPIA IN CARREGGIATA INTERNA MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA SI STA IN CODA TRA PRENESTINA E NOMENTANA E PIU AVANTI TRA LE USCITE FLAMINIA E CVASSIA BIS SUL TRATTO URBANO DELLA A24 LUNGHE CODE TRA IL GRANDE RACCORDO E PORTONACCIO DIREZIONE TANGENZIALE EST PERCORRENDO LA STATALE CASSIA UN INCIDENTE RALLENTA IL TRAFFICO TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA NE IDUE SENSI DI MARCIA INFINE, IL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA METRomaRE PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL'INFRASTRUTTURA; DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, STOP AI TRENI NELLE ORE SERALI, CON ULTIME PARTENZE DA PORTA SAN PAOLO E COLOMBO ALLE 31.

Piano strade, al via completamento di sei assi strategici L'obiettivo degli interventi è proseguire nella messa in sicurezza e riqualificazione della grande viabilità di Roma: strade di intensa percorrenza soggette anche a un importante traffico pesante.

Giornata della donna a Modena con teatro, mostre e mimosa LA VIABILITÀ DURANTE LA CORSA Prenderà il via da piazza Roma, alle 19, la tradizionale camminata non competitiva "Donne in corsa" programmata per la Giornata della donna, mercoledì 8 marzo, a cura di ...