Vetri rotti e urla | arrestato a Napoli per aver ‘preteso soldi’

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoFinestre frantumate e, vuole del denaro e lo ‘pretende‘. Le vittime sono esauste e la risposta è un no. L’uomo è sulla quarantina, è in strada e ormai è fuori controllo. Solo la madre e il fratello del 34enne – le vittime di questa storia – possono capire il dramma che stanno vivendo. I Carabinieri della stazione di Posillipo insieme a quelli del nucleo radiomobile di– allertati dal 112 – trovano l’uomo sotto l’abitazione dei suoi genitori. Ha appena rotto idelle finestre e ha tentato di sfondare la porta di ingresso quando arrivano i militari che con non poche difficoltà lo bloccano. L’è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattidinapoli : Napoli: Posillipo, vetri rotti e urla. Carabinieri arrestano 34enne - - cabuby76 : E con questo pezzo mi si è aperta la macchina, i vetri si sono rotti di botto e la capote si è fatta cabrio !!!! Ch… - CorteggioM : @mauro58526537 Postaccio chissà se i vetri della camerata son ancora rotti - contrasti_sport : ??????? Partita abbastanza surreale quella di ieri in seconda divisione turca tra #Bursaspor e #Amedspor. Ieri infatt… - fantprecario : @fcimini “Vetri rotti” per “rappresaglia”: kesserling era un bambino rispetto a questi anarchici“ per fortuna che c… -

Per proseguire nella passeggiata della devastazione basta camminare per la via, seguendo i sanpietrini divelti, i cartelli sradicati e idelle auto. Davanti alla chiesa della Consolata ...Auto danneggiate in via Bruni a Nocera Inferiore, si indaga. Diverse sono le auto con idei finestriniper rubare oggetti di vario genere all'interno dele autovetture. Tutto è accaduto durante la notte tra sabato e domenica in via Nicola Bruni Grimaldi. Un brutto risveglio, ...In casa erano state trovate diverse bottiglie di alcolici a terra, cibo avariato ea terra e la badante completamente ubriaca. Le parenti avevano così chiamato la polizia. L'anziana, ...

Vetri rotti e urla perchè pretende soldi, arrestato a Napoli - Campania Agenzia ANSA

Finestre frantumate e urla, vuole del denaro e lo 'pretende'. Le vittime sono esauste e la risposta è un no. L'uomo è sulla quarantina, è in strada e ormai è fuori controllo. (ANSA) ...Rompe il vetro anteriore di un’auto in sosta e ruba uno zaino: è finito in manette per furto aggravato e falsa attestazione di identità a Pubblico Ufficiale. La segnalazione è arrivata verso le 10.15 ...