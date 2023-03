Ventola | Il merito è di Sarri che è riuscito a bloccare il Napoli

(Di martedì 7 marzo 2023) Nicola, ex calciatore, ha parlato alla Bobo Tv su Twitch, di seguito le sue parole: “Va dato atto ache ha snaturato il suo gioco perché sa che in questo momento ilva bloccato con Lobotka. È lo studio di un allenatore che si è saputo adattare. La Lazio non ha creato tantissimo, però l’obiettivo didile fonti di gioco è stato raggiunto. È vero che fa bene questa sconfitta, ma dò atto eche èquesto”.

