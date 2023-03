Venerato: "Non c'è possibilità di vedere Aouar al Napoli, per Osimhen.." (Di martedì 7 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista Rai, di seguito le sue dichiarazioni: Aouar potrebbe essere il colpo estivo del Napoli? “Non c’è alcuna possibilità di vederlo in azzurro. Quando un calciatore è in scadenza i procuratori tendono a proporlo a diversi club, tra cui in questo caso gli azzurri. Non è, tuttavia, un profilo che sposa gli interessi del club partenopeo, sia per motivi tecnici, economici e anagrafici. Smentisco, inoltre, gli interessi del Napoli per Caravaca, talento della cantera blaugrana che non rientra nei piani della società napoletana”. Può essere una soluzione, invece, per la Roma? “I giallorossi hanno una politica economica differente, come si evince dagli affari Dybala e Wijnaldum. Aouar, dunque, potrebbe ... Leggi su terzotemponapoli (Di martedì 7 marzo 2023) A "1 Football Club" su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai, di seguito le sue dichiarazioni:potrebbe essere il colpo estivo del? “Non c’è alcunadi vederlo in azzurro. Quando un calciatore è in scadenza i procuratori tendono a proporlo a diversi club, tra cui in questo caso gli azzurri. Non è, tuttavia, un profilo che sposa gli interessi del club partenopeo, sia per motivi tecnici, economici e anagrafici. Smentisco, inoltre, gli interessi delper Caravaca, talento della cantera blaugrana che non rientra nei piani della società napoletana”. Può essere una soluzione, invece, per la Roma? “I giallorossi hanno una politica economica differente, come si evince dagli affari Dybala e Wijnaldum., dunque, potrebbe ...

