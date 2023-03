Venerato: “Napoli-Aouar: zero possibilità. Vi dico tutto su Caravaca” (Di martedì 7 marzo 2023) Ciro Venerato dice che ci sono zero possibilità di vedere Houssem Aouar nel Napoli e poi parla del possibile arrivo di Caravaca Per Ciro Venerato non c’è alcuna possibilità di vedere Houssem Aouar con la maglia del Napoli. Il giornalista si sofferma sull’interesse azzurro per il centrocampista dell’Olympique Lione, ai microfoni di Luca Cerchione, nel corso di 1 Football Club, programma di 1 Station Radio: “Aouar potrebbe essere il colpo estivo del Napoli? Non c’è alcuna possibilità di vederlo in azzurro. Quando un calciatore è in scadenza, i procuratori tendono a proporlo a diversi club, tra cui in questo caso gli azzurri. Non è, tuttavia, un profilo che sposa gli ... Leggi su napolipiu (Di martedì 7 marzo 2023) Cirodice che ci sonodi vedere Houssemnele poi parla del possibile arrivo diPer Cironon c’è alcunadi vedere Houssemcon la maglia del. Il giornalista si sofferma sull’interesse azzurro per il centrocampista dell’Olympique Lione, ai microfoni di Luca Cerchione, nel corso di 1 Football Club, programma di 1 Station Radio: “potrebbe essere il colpo estivo del? Non c’è alcunadi vederlo in azzurro. Quando un calciatore è in scadenza, i procuratori tendono a proporlo a diversi club, tra cui in questo caso gli azzurri. Non è, tuttavia, un profilo che sposa gli ...

