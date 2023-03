Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ASgrulletti : Lo spero anch’io, lo credo anch’io… #Veltroni: spero Elly riporti @pdnetwork a partito di maggioranza elettori V… - PoliticaNewsNow : Veltroni a RTL 102.5: 'Fiducia in Elly Schlein, spero porti il PD alle sue origini' - rtl1025 : ??? Walter Veltroni in #NonStopNews: 'Fiducia in Elly #Schlein, spero porti il #PD alle sue origini' - neumifolk78 : @ItaliaViva @Ettore_Rosato @ilgiornale Di Veltroni credo ancora di si, di Renzie spero proprio di no. Buon viaggio Ettore ... - Steopetix : @ellyesse Dopo l'esperienza del Segretario Fondatore Walter Veltroni questo Partito non è più riuscito a conquistar… -

Lo afferma Walter, ospite della trasmissione No Stop News su Rtl.102.5 . 7 marzo 2023E sulla situazione politica in Italiaafferma: 'Sono in una posizione che non mi consente di avere tutti gli strumenti per fare una valutazione completa ma posso affermare che in Italia c'è ...Altri si sarebbero preoccupati di individuare un blocco sociale di riferimento, mavoleva ...che le vada meglio. Loper tutti ...

Veltroni, spero Schlein riporti il Pd alle sue origini - Politica Agenzia ANSA

"Sono fiducioso e ho speranza che Elly riesca a portare il PD alle sue origini, ossia un partito di sinistra in grado di conquistarsi la maggioranza degli elettori. (ANSA) ...Walter Veltroni è intervenuto nel corso di Non Stop News con Enrico Galletti, Giusi Legrenzi e Massimo Lo Nigro su politica e attualità e per presentare “Buonvino tra amore e Morte”, il suo nuovo libr ...