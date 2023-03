“Vegâteau” | a Daste sfida di pasticceria vegana

Leggi su bergamonews

(Di martedì 7 marzo 2023) Bergamo. Domenica 26 marzo alle 16 aBergamo si terrà la prima edizione di “Vegateau”, un evento all’insegna dell’innovazione, della creatività e del gusto. L’innovazione è da sempre sinonimo di longevità: qualunque realtà produttiva non sopravvive se non è in grado di rivisitare con successo prodotti e processi. Non fanno eccezione gli ambiti alimentari,inclusa. È su questo presupposto che LAV cerca il supporto e il coinvolgimento degli artigiani professionisti di settore per innovare anche la tradizione pasticcera, alleggerendola dal peso di ingredienti come latte e uova che pesano come macigni in termini di impronta ambientale, portandola ad un nuovo affascinante e lungimirante livello di golosità e charme. “Sappiamo bene di cosa siano capaci gli artigiani di settore che, quando coinvolti, hanno risposto egregiamente con prodotti ...