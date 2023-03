Varsavia e Bruxelles sempre divise sul tema dello Stato di diritto

(Di martedì 7 marzo 2023) Un po’ meno di un mese fa la Commissione Ue ha deferito la Polonia alla Corte di Giustizia europea per violazione delcomunitario da parte della Corte costituzionale polacca. first appeared on il manifesto.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ClaudioMagliulo : @farmillei @marmaz Le capitali che hai citato hanno reti di metropolitana molto capillari, e sono molto più grandi.… - valtaro : #Ucraina, Prodi: 'Biden a Kiev e Varsavia, perché non è andato a Bruxelles?' - lanzi53 : consentirebbe all'#America di focalizzare il proprio impegno in #Asia, così da meglio contrastare la #Cina. Seguend… - Antonel88662921 : RT @AdrianoGizzi: 'Bisogna aprire tutti i dialoghi possibili, nella fermezza: #Zelensky voleva incontrare Xi Jinping, ma gli americani sono… - AdrianoGizzi : 'Bisogna aprire tutti i dialoghi possibili, nella fermezza: #Zelensky voleva incontrare Xi Jinping, ma gli american… -

La Commissione europea ha risposto alla lettera che la premier Giorgia Meloni ha inviato a. A comunicarlo è stata una portavoce dell'esecutivo Ue. Nella lettera si riconosce il ...è a,...... consapevole che il futuro del suo governo dipende in larga parte da Washington e. Non è ... dopo essersi riunita con Morawiecki il giorno prima a. E che si sia sforzata di mantenere ...Il sabotaggio è iniziato acon il Partito popolare europeo (Ppe). Come è possibile che il ... Per saperne di più VISEGRADL'azienda polacca dell'energia Orlen farà causa alla Russia. ...

Continua lo scontro tra Bruxelles e Varsavia sul rischio Polexit EuropaToday

Domenica la presidente della Commissione al ritiro del governo tedesco. Sarà l’occasione per sciogliere l’impasse sul blocco della vendita di auto inquinanti ...C’è il Paese eroico che sostiene l’Ucraina e c’è il suo doppio, la Polonia che non ha ancora accesso ai fondi del Recovery perché i valori democratici sono fortemente a rischio ...