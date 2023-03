Varato il circuito X-Country a Contursi Terme con lo svolgimento della XC Grotta del Rosario

Leggi su anteprima24

(Di martedì 7 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minuticontinua a confermarsi come vera e propria roccafortemountain bike campana e nell’accogliente Agriturismo Parisi ha trovato terreno fertile per far svolgere la settima edizioneXCdel. In cabina di regia il sodalizio Bike&Sport Team di Luciano Forlenza che ha avuto l’onore e l’onere di aprire il circus delle gare cross, in seno al nuovoche lega Campania e Basilicata denominato X-, in sinergia con i rispettivi comitati regionaliFederciclismo. Quella di, che ha richiamato oltre un centinaio di bikers ai nastri di partenza, è stata la prima delle dieci prove del nuovo ...