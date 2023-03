Vanity Fair, in occasione dell’8 marzo, presenta Changemaker, un network di donne (Di martedì 7 marzo 2023) . I dettagli che hanno cambiato le regole nei loro ambiti, creando impatto sociale. Un gruppo che crescerà nel tempo, con il quale fare network e riflettere su strategie concrete per superare divario di genere, gap salariale e dare vita a nuove opportunità. Le prime 20 Changemaker sono: Arianna Alessi, Tinny Andreatta, Paola Bonomo, Cristiana Capotondi, Laura Carafoli, Marina Cuollo, Charity Dago, Valentina De Santis, Giustina Destro, Daniela Fatarella, Maura Gancitano, Cristina Nonino, Claudia Parzani, Francesca Pasinelli, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Chiara Sbarigia, Donatella Sciuto, Claudia Segre, Virginia Valsecchi, Carolina Vergnano. Protagonista della copertina e madrina del progetto, Cristiana Capotondi. L’attrice negli anni è diventata anche imprenditrice culturale, siede nei consigli di amministrazione, è fondatrice di associazioni ... Leggi su 361magazine (Di martedì 7 marzo 2023) . I dettagli che hanno cambiato le regole nei loro ambiti, creando impatto sociale. Un gruppo che crescerà nel tempo, con il quale faree riflettere su strategie concrete per superare divario di genere, gap salariale e dare vita a nuove opportunità. Le prime 20sono: Arianna Alessi, Tinny Andreatta, Paola Bonomo, Cristiana Capotondi, Laura Carafoli, Marina Cuollo, Charity Dago, Valentina De Santis, Giustina Destro, Daniela Fatarella, Maura Gancitano, Cristina Nonino, Claudia Parzani, Francesca Pasinelli, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, Chiara Sbarigia, Donatella Sciuto, Claudia Segre, Virginia Valsecchi, Carolina Vergnano. Protagonista della copertina e madrina del progetto, Cristiana Capotondi. L’attrice negli anni è diventata anche imprenditrice culturale, siede nei consigli di amministrazione, è fondatrice di associazioni ...

