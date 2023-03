Valle d’Aosta presente ai Campionati Italiani Vigili del fuoco di Sci Alpino e Nordico, Snowboard e Sci alpinismo (Di martedì 7 marzo 2023) Una delegazione del Comando valdostano dei Vigili del fuoco di Aosta ha partecipato nei giorni scorsi a Pinzolo/Madonna di Campiglio, in Val Rendena, ai Campionati Italiani di sci dei Vigili del fuoco, organizzati dalla Federazione dei Corpi dei Vigili del fuoco Volontari della Provincia Autonoma di Trento. La squadra, composta da 10 Vigili del fuoco permanenti e 8 Vigili del fuoco volontari, ha gareggiato nelle specialità di fondo, sci Alpino, sci alpinismo e Snowboard, conseguendo dei buoni risultati. In particolare, la Valle d’Aosta, benché penalizzata dal numero esiguo di atleti partecipanti ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 7 marzo 2023) Una delegazione del Comando valdostano deideldi Aosta ha partecipato nei giorni scorsi a Pinzolo/Madonna di Campiglio, in Val Rendena, aidi sci deidel, organizzati dalla Federazione dei Corpi deidelVolontari della Provincia Autonoma di Trento. La squadra, composta da 10delpermanenti e 8delvolontari, ha gareggiato nelle specialità di fondo, sci, sci, conseguendo dei buoni risultati. In particolare, la, benché penalizzata dal numero esiguo di atleti partecipanti ...

