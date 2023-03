Valencia-Olimpia Milano stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Eurolega 2022/2023 basket (Di martedì 7 marzo 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Valencia-Olimpia Milano, sfida valida come ventisettesima giornata dell’Eurolega 2022/2023 di basket. Quattro vittorie consecutive tengono ancora accesa la fiammella della speranza di qualificarsi ai playoff per gli uomini di coach Messina. Ora, ecco un’altra grande chance di guadagnare terreno contro una diretta rivale, visto che gli spagnoli (reduci da due sconfitte di fila) sono decimi in classifica con 13 vittorie all’attivo. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere in diretta Valencia-Olimpia Milano di ... Leggi su sportface (Di martedì 7 marzo 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventisettesima giornata dell’di. Quattro vittorie consecutive tengono ancora accesa la fiammella della speranza di qualificarsi ai playoff per gli uomini di coach Messina. Ora, ecco un’altra grande chance di guadagnare terreno contro unarivale, visto che gli spagnoli (reduci da due sconfitte di fila) sono decimi in classifica con 13 vittorie all’attivo. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di martedì 7 marzo, mentre di seguito ecco le indicazioni per vedere indi ...

